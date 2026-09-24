Tennis, domani scatta il Rodeo Under 14 del Tc Riccione

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Tennis, domani scatta il Rodeo Under 14 del Tc Riccione

RICCIONE. Un altro appuntamento con il tennis giovanile al Tennis Club Riccione che da domani a domenica ospita il Rodeo Under 14, maschile e femminile.

Nel complesso sono 57 gli iscritti a questa bella rassegna diretta dal giudice di gara Simone Lusini, mentre il direttore di gara è Moreno Pecci. Nel singolare maschile (42 iscritti) le teste di serie sono andate nell’ordine a Leonardo Cenciarini, Riccardo Paolini, Francesco Zanzini, Lorenzo Kapros, Luca Magnoni, Denny Bentini, Enea Corazza, Giacomo Forti e Patrick Balc. Nel femminile (13 iscritte) teste di serie assegnate nell’ordine a Giulia Natali ed Eliza Gomba.

Leonardo Cenciarini

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