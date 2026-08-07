Tennis, domani scatta il “Golfetta Open” del Ct Rimini

RIMINI. Al via domani il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Rimini, il trofeo “Golfetta Open” dotato di 3000 euro di montepremi. Sono 69 i giocatori in campo fino alle finale in programma il 16 agosto. Primi match riservati al tabellone di 3° che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine i 3.1 Iangabriel Ferrara, Alessandro Naso, Lorenzo Ravaglia, Matteo Boero, Lorenzo Marchioni, Elia Lazzeri, Luca Lorenzi, Gregorio Russo, Loris Tomassetti e Michele Astolfi. Nel tabellone finale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 2.2 Noah Perfetti, Enrico Baldisserri ed Alberto Morolli ed ai 2.3 Alessandro Sartori, Nicola Ravaioli, Nicola Filippi, Edoardo Betti, Tommaso Filippi, Diego Fornaci ed ai 2.4 Nicola Ghedin e Noah Canonico.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Ahmed Rabie.