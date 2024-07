Tennis, domani le semifinali al torneo di Russi

Battute finali al “Trofeo Farmacia Boschini”, torneo di 3ª categoria al Russi Sporting Club. Domani dalle 18 le semifinali, conquistate anche dal padrone di casa Riccardo Cicinelli, seconda testa di serie, che ha regolato nei quarti 6-1, 6-2 il mancino Ennio Rombi (Ct Bagnacavallo), e Federico Strocchi (Tc Riccione), che dopo aver superato il ravennate Alessandro Vallicelli (Ct Zavaglia) ha avuto via libera per il forfait di Elia Brunelli (Centro Tennis Argenta), numero uno del seeding. Per un posto in finale (in calendario lunedì alle 19) Strocchi, classe 2007, sfiderà l’under 16 Filippo Parra (Ten Sport Pinarella), mentre Cicinelli affronterà l’altro 2007 Giorgio Ruggeri (Virtus Bologna).