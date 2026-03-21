Tennis, domani le finali del Wheelchair al Carpena

Week-end con il Circuito Itf Junior Wheelchair protagonista al Villa Carpena: domani le finali di questa rassegna internazionale di tennis in carrozzina. Nel maschile finale tra le prime due teste di serie, il n.1 inglese Matthew Knoesen e Lorenzo Politanò. In semifinale il giocatore britannico ha battuto facilmente lo spagnolo Gomez Samblas 6-0, 6-1, stessa cosa per Politanò su Lorenzo Valentini 6-0, 6-1. L’azzurrino, 15 anni di Brà, è il n.16 nel ranking Itf Junior ed è reduce dalla buona prova nel Bolton Indoor Wheelchair Tournament.

Nel femminile ieri la seconda giornata del girone unico con il secondo successo, dopo quello nella prima giornata, della n.1 del seeding, la 16enne statunitense Lucy Heald, n.3 del ranking mondiale Itf Junior, vincitrice agli Australian Open ed al Wheelchair Open Juniors di Melbourne.: Carmen Lobo (Esp)-Beatrice Alessia Draghici (Rou) 6-0, 6-1, Lucy Heald (Usa, n.1)-Ellen Tribley (Gbr, n.2) 6-0, 6-1.