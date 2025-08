Tennis, domani le finali allo Junior Tour di San Marino

Giunge alle battute finali il San Marino Junior Open, torneo ITF Under 18. Domani mattina verranno assegnati i titoli dell’edizione 2025, con la finale maschile in programma alle 9 sul Campo 3 e quella femminile che inizierà alle 10 sul Centrale. Nel tabellone femminile a contendersi il titolo saranno Liv Zingg e Sveva Fumagalli. La britannica si è imposta al terzo set su Ylenia Zocco (2-6, 6-4, 1-6), mentre l’italiana ha eliminato con un doppio 6-3 la testa di serie numero 6 Ludovica Casalino. La finale maschile vedrà opposti la testa di serie numero 1 Tommaso Pedretti e Christian Pizzolante. Il primo si è imposto in maniera abbastanza netta su Matteo Sabbatini (6-1, 6-2), mentre Pizzolante ha superato con un doppio 6-2 Mattia Logrippo.

Pedretti scenderà in campo anche nella finale di doppio. Insieme ad Pedrini, infatti, si è guadagnato l’accesso all’ultimo atto del torneo superando la coppia Logrippo-Sabbatini con un doppio 6-3. L’altra coppia finalista, quella formata dal bulgaro Dal Zillo e dal britannico Franchi, ha superato 6-3, 7-6 Fiocchi-Satta. La finale di doppio femminile vedrà opposte da una parte la russa Dorina e la lettone Markina, dall’altra Sofia Cadar e Ludovica Casalino.