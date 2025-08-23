Tennis, domani la finale al Venustas

E’ approdato alle semifinali, sui campi del Ct Venustas, il tradizionale Trofeo del Gavettone, il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Conquistano un posto tra i primi quattro Federico Bolognesi, Samuele Giacomazzi, Flavio Millari e Alessandro Capodimonte. Domani le semifinali (dalle 10.30), la finalissima alle 16.30. Quarti: Federico Bolognesi (3.1, n.1)-Gianfilippo Falconi (3.2, n.8) 6-2, 6-0, Samuele Giacomazzi (3.2)-Federico Attanasio (3.2, n.4) 6-2, 2-0 e ritiro, Alessandro Capodimonte (3.4)-Massimiliano Zamagni (3.1, n.3) 2-6, 6-2, 11-9, Flavio Millari (3.2)-Giovanni Neri (3.3) 6-2, 6-4.