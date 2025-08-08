Tennis, domani al via l’Open femminile del Tc Viserba

VISERBA. Scatta domani il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Tennis Club Viserba. Entra nel vivo dunque la stagione tecnica ed organizzativa del Club riminese che culminerà, dall’8 al 14 settembre, con il torneo Itf Women’s Tour dotato di 15.000 dollari di montepremi. Il torneo Open che inizia domani è dotato di 1000 euro di montepremi e terrà banco fino al 22 agosto. Sono 27 le giocatrici al via, si parte con il tabellone di 4° che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine la 4.2 Letizia Giovagnoli e la 4.3 Marianna Meroni, poi il tabellone di 3° con teste di serie assegnate nell’ordine alla 3.1 Clara Marzocchi ed alla 3.2 Diamante Campana, poi il tabellone finale che vede tra le big la 2.4 Aurora Corvi, la 2.5 Mia Chiantella e le 2.6 Greta Vagnini e Camilla Fabbri.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.