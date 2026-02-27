Tennis, domani al via il Terza e Quarta del Tc Riccione, nel vivo il Quarta della Pol.Sammartinese

RICCIONE. Al via sabato sui campi del Tennis Club Riccione il torneo nazionale femminile di 3° (limitato alle 3.4) e 4° categoria, di singolare e doppio. Nel singolare sono 44 le iscritte, si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Benedetta Tolomei, Alessia Frontini, Roberta Fabbri, Lucia Pecci, Nadia Gasponi ed alle 4.2 Erica Gasperoni, Priscilla Rossi e Sara Zeppi. Nel tabellone finale le teste di serie sono andate alle 3.4 Ioana Bala, Irene Carpani ed Anna Parmeggiani. Nel doppio (14 coppie al via) n.1 Parmeggiani-Bala, n.2 Mondolfi-Dominguez Rosario, n.3 Tonelli-Frontini, n.4 Benedettini-Mancini. Il torneo si concluderà il 15 marzo con le finali.

Il giudice di gara è Simone Lusini.

FORLI’. Sui campi della Polisportiva Sammartinese (Forlì) si gioca fino all’8 marzo il torneo nazionale di 4° categoria maschile. Nel tabellone finale brillano Alberto Zattini, Filippo Fabbri e Leo Piraccini.

Tabellone finale, 1° turno: Giulio Negrini (4.6)-Mathias Roman (4.3) 6-4, 6-1, Nicolò Zazzaroni (4.6)-Christian Lupone (4.3) 6-3, 6-2, Mirko Conti (Nc)-Matteo Camerani (4.3) 6-3, 6-1, Matteo Monti (4.3)-Luca Donati (4.6) 6-1, 6-1, Riccardo Valente (4.3)-Andrea Verna (4.5) 6-0, 6-0, Leo Piraccini (Nc)-Luca Cantelli (4.3) 6-2, 6-3.

2° turno: Alberto Ravaglioli (4.3)-Antonio Lupone (4.3) 7-5, 6-2, Enrico Lega (4.3)-Filippo Gatta (4.4) 6-0, 6-0, Filippo Ruggeri (4.2)-Alessandro Nanni (4.2) 6-4, 1-6, 10-6, Alberto Zattini (4.2)-Gabriele Schiavo (4.2) 3-0 e ritiro.

3° turno: Giulio Casadei (4.1)-Fabrizio Romagnoli (4.2) 6-0, 6-4, Giuliano La Barba (4.2)-Davide Ceccarelli (4.1) 6-7 (5), 6-1, 10-6, Filippo Fabbri (4.1, n.8)-Vittorio Antonio Taralli (4.2) 6-1, 6-0,

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Gianni Tiziano Del Gobbo.