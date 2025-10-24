Tennis: domani al via il Terza del Ten Sport Center, Fabbri-Dallari la finale del Quarta del Tc Coriano

CERVIA. Scatta domani sui campi del Ten Sport Center il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, con numeri davvero importanti: sono ben 106 gli iscritti nel tabellone maschile, 36 nel femminile. Il torneo, diretto dalla giudice di gara Nicoletta Pignato, terrà banco fino al 9 novembre. Nel tabellone maschile si parte con la sezione di 4° categoria nel quale le teste di serie sono state assegnate nell’ordine ai 4.1 Federico Melli, Mattia Maini, Christian Giacalone, Lorenzo Gemignani, Davide Fagioli, Giovanni Maria Monti, Andrea Ancarani, Filippo Foschi e Giulio Venturi, nel tabellone finale in cima i favori del pronostico i 3.1 Gianfilippo Falconi, Ian Gabriel Ferrara, Luca Grandi, Alex Gencarelli, Christian Ottaviani ed Enea Castelvetro, tra i 3.2 spicca la presenza del giovanissimo (Under 14) talento locale Matteo Rosti. Anche nel torneo femminile si parte dal tabellone di 4° categoria nel quale le teste di serie sono andate alle 4.1 Chiara Massari, Lucia Barbieri ed Anita Vernice, poi quello finale che vede tra le favorite le 3.1 Federica Matteucci ed Emma Baldassari, seguite dalle 3.2 Lucrezia Cavalieri, Angelica Bonetti, Camilla Mazzola, Ginevra Baldazzi, Aurora Baldassarri, Valentina Giulianini, Alessia Liverani, Giulia D’Altri e Sara Guermandi. Teste di serie nell’ordine a Baldassari, Matteucci, Bonetti e Mazzola.

CORIANO. Alle battute finali il torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dal Tennis Club Coriano, il classico Torneo d’Autunno. La prima a raggiungere la finale è stata è la 4.1 Roberta Fabbri. La portacolori del Tc Riccione, testa di serie n.7, ha beneficiato in semifinale del ritiro dell’altra 4.1 Manuela Parri, n.3 del seeding, dopo aver battuto nei quarti Claudia Crescentini (4.1, n.2) per 6-4, 2-6, 10-6. In finale anche Elisabetta Dallari, portacolori della Polisportiva 2000 Cervia.

Quarti: Elisabetta Dallari (4.1)-Karina Mirella Correa Moran (4.1, n.1) 6-4, 6-1, Anita Vernice (4.1, n.5)-Bernadetta Soriano (4.1, n.4) 6-3, 7-5. Semifinali: Dallari-Vernice 6-2, 4-6, 10-5.

La rassegna è diretta dal giudice di gara Giuseppe Del Bianco, con Galileo Guiducci giudice del tabellone.