Tennis, domani al via il Quarta del Tc Riccione e l’Under 12 del Villa Carpena

RICCIONE. Scattano domani sui campi del Tennis Club Riccione il torneo nazionale di 4° categoria maschile ed il doppio maschile di 4° categoria, un doppio appuntamento che vedrà impegnati fino al 22 febbraio 80 giocatori in singolare e 11 coppie nel doppio. Nel singolare si parte con un tabellone Nc, poi quello finale nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Lorenzo Accreman, Daniel Pellegrini, Martino Cotti Quaglio, Matteo Sirca, Adriano Amadio, Fabio De Santis, Claudio Sanchioni, Michele Moretti, Lorenzo Cenci, Alessandro Mucelli, Massimo Vannoni ed Andrea Mascarino. Nel doppio: n.1 Parenti-Taddei, n.2 Achille ed Alberto Amadio, n.3 Bernardi-Vinetti. Il giudice arbitro è Simone Lusini.

FORLI’. Il Tennis Villa Carpena ospita, sabato e domenica, il torneo nazionale Under 12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono 31 nel complesso i giocatori al via in questa rassegna. Nel maschile (20 iscritti) si parte con la sezione Nc, a seguire il tabellone finale dove le teste di serie sono andate nell’ordine a Lorenzo Verratti e Denny Bentini. Nel femminile (11 al via) Emma Curcio e Camilla Conti sono nell’ordine le teste di serie nel primo tabellone, in quello finale n.1 Gisele Dallari, n.2 Giulia Oddone.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.