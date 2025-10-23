Tennis, domani al Queen’s Club scatta il trofeo “Facile Rogitare” per Under 10-12-14

CATTOLICA. Da domani a domenica sui campi del Queen’s Club di Cattolica va in scena il torneo nazionale Under 10-12-14, maschile e femminile, il trofeo “Facile Rogitare”, con la formula Rodeo. Buona la risposta dei giocatori visto che sono ben 92 gli iscritti ai sei tabelloni in programma, agli ordini del giudice di gara Alessia Cervellieri, mentre il direttore di gara è Nazario Boni. Nei due tabelloni Under 10, che partono con un pre-tabellone Under 9, sono nel complesso 26 i giocatori al via. Nell’Under 12 femminile n.1 Asia Montanari, n.2 Bianca Rasi. Nell’Under 12 maschile (20 al via) il n.1 è il beniamino di casa Alessandro Marcolini, n.2 Enea Corazza, n.3 Samuele Bettella, n.4 Diego Barchi. Il tabellone più partecipato è l’Under 14 maschile con 29 iscritti, il n.1 è Nicolas Conti, n.2 Lorenzo Kapros, n.3 Elia Sabatini, n.4 Leonardo Cenciarini. Nel femminile n.1 Agata Bravin, n.2 Camilla Mazzola.