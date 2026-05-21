Tennis, domani al Cicconetti tocca agli Under

Da domani sui campi del Ct Cicconetti va in scena il torneo giovanile, il trofeo “Design Patrimoniale” Under 12 e 16, maschile e femminile. Sono 35 i giocatori iscritti nei quattro tabelloni in programma. Nel singolare femminile Under 12 le giocatrici con miglior classifica sono le 4.3 Vittoria Pracucci e Agnese Casalini. Nell’Under 12 maschile si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate a Ettore Guidi e Giovanni Genghini, nel tabellone finale n.1 Gioele Romboli, n.2 Achille Amadio. Nell’Under 16 maschile si parte con il primo tabellone guidato da Mattia Ballabene, nel secondo tabellone il n.1 è Nicolò Brugioni, nel tabellone finale n.1 Tommaso Zanzini, n.2 Alessandro Casanova.