Tennis: domani al Cacciari scatta il “Memorial Noferini” Under 14, tutti i risultati del Terza-Quarta al Tc Riccione

IMOLA. Da domani a domenica il Circolo Tennis Cacciari di Imola ospita l’11esima edizione del Memorial “Iader Noferini”, il torneo nazionale Under 14, maschile e femminile, che si svolgerà con la formula Rodeo. Sono 60 nel complesso i giocatori al via, 40 nel maschile, 20 nel femminile. Nel maschile le teste di serie sono andate nell’ordine a Marco Bonora, Nicolò Tudini, Leon Francesco Benericetti, Giulio Zama, Denny Bentini, Tommaso Volponi, Giacomo Manuzzi, Andrea Caminati, Arsenii Kostyna, Diego Casadei, Manuel Monterastelli, Diego Felloni ed Elia Samorè. Nel femminile si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Beatrice Cigolla, Monia Corvaglia e Martina Calabria, nel tabellone finale teste di serie a Martina Sartori, Greta Bonaventura, Livia Lamieri ed Ada Milocco. Il giudice di gara è Emma Bellei, direttore di gara Antonio Di Perna.

RICCIONE. Avanza sui campi del Tennis Club Riccione il torneo nazionale femminile di 3° (limitato alle 3.4) e 4° categoria, di singolare e doppio.

Conquistano il 5° turno nel primo tabellone Cristina Berardi (Tc Riccione) e Francesca Stefanelli (Tc Viserba).

2° turno: Nicole Sabatini (4.4)-Manuela Mazzanti (4.3) 6-4, 6-1, Anna Lisa Armenise (4.3)-Federica Galeone (4.5) 6-0, 1-6, 10-8.

3° turno: Mirella Mancini (4.3)-Kamelia Bivolarska (4.3) 6-0, 6-3, Greta Fantini (4.4)-Greta Zannini (4.3) 6-4, 7-5, Mariangela Leporale (4.3)-Cristina Cesarini (4.5) 2-0 e ritiro, Federica Bartolini (4.3)-Alessia Arcangeli (4.3) 7-6 (5), 7-6 (4).

4° turno: Cristina Berardi (4.3)-Sara Zeppi (4.2, n.8) 7-6, 6-2, Francesca Stefanelli (4.2)-Monica Rossi (4.3) 6-3, 6-1.

Nel doppio (14 coppie al via) 1° turno: D’Erasmo-Marchetti b. Pecci-Viviani 6-1, 6-3, Crociati-Pignatti b. Tenti-De Paulis 6-1, 6-0. Quarti anche per Benedettini-Mancini (n.4) e Tonelli-Frontini (n.3).

Il torneo si concluderà il 15 marzo con le finali.

Il giudice di gara è Simone Lusini.