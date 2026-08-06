Tennis, domani a Cattolica scatta il torneo Under 10-12 “Galimberti Tennis Academy”

CATTOLICA. Al via domani a Cattolica il torneo Under 10-12 “Galimberti Tennis Academy”, una rassegna che terrà banco fino al 16 agosto. Nel complesso sono 57 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma, di questi 22 a livello di Under 10. Nell’Under 12 femminile (12 iscritte) guida le fila Mia Petrini davanti ad Amelia Valentini, nell’Under 12 maschile (33 iscritti) si parte con il tabellone Nc, a seguire il tabellone di 4° che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine Michele Catalano, Tommaso Scungio, Rodrigo Coppa ed Andrea Magnoni. Nel tabellone finale teste di serie assegnate nell’ordine a Pietro Allegra, Giacomo Barbieri, Denny Bentini e Leonardo Castori. La giudice di gara è Alessia Cervellieri, direttore di gara Nazario Boni.