Tennis, Diego Tarlazzi vince in doppio a Correggio, bella finale per Serena Pellandra

Notevole bilancio, quarti in singolare e successo in doppio, per Diego Tarlazzi nel torneo Tennis Europe Under 14 del Ct Correggio. Il portacolori del Tc Faenza in singolare era il n.2 del seeding ed ha battuto Federico Toscano (qualificato) al 1° turno per 6-1, 6-4 e Filippo Capitanelli per 6-4, 6-3, prima di cedere 6-2, 6-3 al francese Manoa Vildeuil. 1° turno degli altri romagnoli: Capitanelli-Pietro Tombari (wild-card) 6-4, 6-4, Vildeuil-Dante Terzi (wild-card) 6-0, 6-1, Leon Bekker (Gbr, n.5)-Alessandro Bacchini (qualificato) 6-3, 6-1.

Nel doppio grande prova della coppia formata da Tarlazzi e Valentino Grasselli (n.1) in finale dopo il successo per 5-7, 6-4, 10-7 su Capitanelli-Ghiselli (n.3). Match-clou contro il tandem formato da Giovanni Bruno e Ruggero Condorelli (n.2) e successo per 5-7, 6-4, 10-7.

Nel femminile si ferma nei quarti Emma Lanzoni. La portacolori del Tc Faenza, entrata con una wild-card, ha battuto all’esordio la statunitense Lyla Wood per 7-6, 1-6, 6-1, al 2° turno Giorgia Lanza (n.3) per 4-6, 7-5, 6-3, prima di cedere nei quarti ad Agnese Calzolai (n.8) per 5-7. 6-2, 6-1. 1° turno: Serena Pellandra (wild-card)-Vittoria Caressa 4-6, 7-5, 6-1. 2° turno: Calzolai-Pellandra 7-6, 1-6, 6-3.

Nel doppio femminile bella finale per Serena Pellandra, in coppia con Agnese Calzolai. Le due hanno battuto in semifinale Protsenko-Tesic (Ukr-Sui, n.1) per 6-1, 7-6, poi sono state sconfitte nella finalissima da Marta Gazzetti-Sara Nicole Sitar (Ita-Rou) per 6-2, 6-4.