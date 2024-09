Tennis, Diego Tarlazzi ed Emma Lanzoni in evidenza ai tricolori Under 13

FAENZA. Al Tennis Club Faenza vanno in scena i campionati italiani Under 13 maschili. Ottimo esordio per Diego Tarlazzi ed Emma Lanzoni, portacolori proprio del Club manfredo. Nel primo turno Diego Tarlazzi ha battuto 6-0, 6-0 Tommaso Nurra. Vittoria all’esordio anche per Emma Lanzoni, impegnata invece nei campionati femminili Under 13 sui campi del Tennis Sanremo, che ha superato Giulia Putzu 6-4 6-1. I due portacolori faentini saranno impegnati domani, mercoledì 4 settembre, nei sedicesimi di finale: Tarlazzi affronterà Giacomo Francesco Macchiavello del Tc Santa Margherita Ligure, mentre Lanzoni giocherà contro Camilla Iannece della Scaligero Verona.

Sui campi del New Country Tennis Academy di Bari vanno in scena i campionati italiani Under 11 femminili. Nel tabellone principale ottavi per la ravennate Anna Foschini (Ct Zavaglia), che ha battuto all’esordio Emma Accongiagioco per 6-2, 6-1 e poi al 2° turno Teresa Novello (n.9) per 6-2, 6-0, e Sofia Foggia (n.2) che direttamente al 2° turno si è imposta per 6-2, 6-0 su Sveva Teresa.

Al Tc Milano Bonacossa vanno in scena i campionati italiani Under 12, maschili e femminili. Maschile, 1° turno: Alessandro Bacchini (n.16)-Riccardo Di Candia 6-2, 6-1, Matteo Rosti-Niccolò Virgilio 6-2, 6-3, Luigi Maria Lamarina-Leonardo Satta 6-2, 6-3. Nel femminile, 1° turno: Diamante Campana-Martina Bozzi 7-5, 6-7 (6), 6-3, Rachele Franchini-Anita Furi 4-6, 6-2, 6-1.

Maria Bianca Bovara, dopo essersi qualificata, esce di scena al 1° turno del tabellone principale nei campionati italiani Under 15 femminili in corso al Circolo Appia Country di Roma.

1° turno: Giulia Sorini-Maria Bianca Bovara 6-1, 6-1, Agnese Stagni (n.11)-Alessandra Zotti 7-6 (4), 6-2, Mihaela Victoria Tiglea-Maria Vittoria Ranieri 2-6, 6-3, 6-0.

Già in tabellone nei campionati italiani Under 14 femminili, in corso sempre a Roma, Viola Amati, altra giocatrice del Tc Viserba, così come partono dal main-draw Camilla Fabbri (n.16), Crystal Aratari (n.8) e Gaia Donati (n.11).

Turno di qualificazione: Alessia Caselli (n.6)-Gioia Angeli 6-3, 7-5.

2° turno: Crystal Aratari (n.8)-Sofia Poggi 6-0, 6-2, Arianna Ovarelli (n.4)-Viola Amati 6-2, 6-4, Gaia Donati (n.11)-Francesca Montorsi 6-2, 2-6, 6-3.