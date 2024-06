Tennis, Diego Orlando vince il Terza del Ct Cerri

CATTOLICA. Diego Orlando trionfa nella Regina. Il giovane portacolori del Ten Sport Center di Pinarella ha battuto venerdì sera in finale per 6-4, 6-4 il locale Pietro Spezi, aggiudicandosi così il torneo nazionale di 3° categoria organizzato dal Circolo Tennis Cerri di Cattolica. In semifinale il giocatore di casa, testa di serie n.4, si è imposto su Zanichelli per 6-4, 6-4. A seguire ha conquistato la finale anche Diego Orlando che ha battuto 5-0 e ritiro Emanuele Giangiordano (Easy Tennis). La finalissima è stata arbitrata dal giudice di sedia Franco Ubalducci.

Quarti: Diego Orlando (3.1, n.2)-Alessandro Capodimonte (3.3, n.7) 6-4, 6-4, Emanuele Giangiordano (3.1, n.3)-Mattia Cerbara (3.3, n.6) 7-6, 6-1.

Il giudice di gara è stato Paolo Calbi, direttrice di gara Francesca Cerri.