Tennis: Diana, Valentini, Della Rosa e Mezzelani vincono il Rodeo Under 10-12 del Tc Riccione / GALLERY

RICCIONE. Ancora un weekend con il tennis giovanile sui campi del Tennis Club Riccione che da sabato a lunedì ha ospitato il torneo nazionale Under 10-12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono stati ben 115 i giocatori al via in questa importante rassegna giovanile di fine anno, di questi 43 solo a livello di Under 10.

Nell’Under 10 femminile successo di Amelia Valentini. La portacolori del San Marino Tennis Club ha battuto in finale per 5-3, 0-4, 8-6 Stefania Medeea Samoila (Tc Riccione).

Semifinali: Stefania Medeea Samoila-Emilia Fiorucci 4-1, 4-2, Amelia Valentini-Ginevra Baronciani 4-0, 4-1.

Nell’Under 12 femminile si è imposta Anna Mezzelani (Ssd Mta) che nel match-clou ha regolato Elisabetta Pastore (Tc Riccione) per 4-1, 4-2.

Semifinali: Anna Mezzelani (n.1)-Arianna Storani 4-1, 4-0, Elisabetta Pastore (n.2)-Caterina Larotonda (n.3) 4-2, 3-5, 7-4.

Nell’Under 10 maschile in finale Gianmarco Diana (Tc Riccione) ha superato 4-2, 4-2 Mattia Sena (Ct Cicconetti).

Semifinali: Gianmarco Diana-Mattia Gaggi 4-1, 4-0, Mattia Sena-Leonardo Castori 4-1, 4-1.

Nell’Under 12 maschile vittoria sui campi di casa di Gianmaria Della Rosa che in finale ha superato 4-2, 1-4, 7-5 Filippo Bregoli (Club La Meridiana).

Semifinali: Gianmaria Della Rosa (n.1)-Alex Sciutti 4-1, 4-2, Filippo Bregoli (n.3)-Tommaso Cavassi (n.2) 4-1, 4-2.

Il giudice di gara è stato Simone Lusini che ha effettuato anche le premiazioni.