Tennis, Diana, Foggia e Zanzi vincono al Carpena

Al gran finale al Villa Carpena il torneo giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”. Nell’Under 10 maschile vince Gianmarco Diana (Tc Riccione) in finale su Mattia Gaggi (Ct Cicconetti) 6-2, 6-3. Nell’Under 10 femminile successo di Micol Foggia (Club La Meridiana) in finale su Emma Mattone (Ct Casalboni) 6-1, 6-0. Nell’Under 12 femminile vittoria di Mia Zanzi (Tennix Training Center) in finale su Emma Veronesi (n.1) 6-3, 6-3. Under 12 maschile, quarti: Tommaso Monti (n.1)-Riccardo Degli Angeli 6-0, 6-0, Gianmaria Dellarosa-Tommaso Cavassi (n.3) 6-1, 7-6. Nell’Under 14 femminile vittoria di Sara Chierici a segno su Marta Bruneo 6-3, 7-6. Under 14 masdchile, quarti: Elia Naldi-Noè Baldini (n.1) 6-1, 6-3, Gabriele De Vita (n.3)-Camillo Rossi 6-2, 3-6, 10-7, Cesare Biondi (n.2)-Diego Gentile (n.7) 6-3, 7-5, Elias Golfieri (n.5)-Marco Menichetti (n.4) 2-6, 7-5, 10-8,