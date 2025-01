Tennis, Diana e Foggia vincono a Riccione

Il Tennis Club Riccione ha organizzato il torneo Under 10, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Salgono sul gradino più alto del podio Gianmarco Diana e Micol Foggia. Nel singolare femminile bel successo di Micol Foggia, che segue le orme della sorella maggiore Sofia. La portacolori del Club La Meridiana di Casinalbo ha battuto in semifinale Amelia Valentini 4-0, 4-0 e in finale Emma Mattone (Ct Casalboni) 4-1, 4-0. Nel maschile prevale il talento di Gianmarco Diana. Il portacolori del Tc Riccione ha messo in fila in semifinale Liam Lanzoni 4-1, 4-2 e in finale Alessandro Serra Zanetti (4-0, 1-4, 7-4) che in semifinale ha battuto Nicolò Pazzaglini 4-2, 4-1.