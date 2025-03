Tennis, Di Vittorio vince le prequalificazioni Ibi al Ten Sport Center

PINARELLA. Il Ten Sport Center di Pinarella sta ospitando le prequalificazioni provinciali Ibi di 4° categoria in vista della fase finale in programma al Foro Italico in contemporanea agli Internazionali d’Italia. Nel singolare maschile successo di Alessandro Di Vittorio (Ct Massa) in finale su Gabriele Minichini Cagnin (Russi Sporting Club) per 6-0, 6-2.

Quarti: Alessandro Di Vittorio (4.2)-Giuseppe Falconi (4.1, n.4) 6-0, 6-2, Gabriele Minichini Cagnin (4.2)-Stefano Rossi (4.1, n.3) 6-7, 7-5, 10-7, Fabrizio Drei (4.1, n.2)-Pietro Martines (4.2) 6-2, 7-5. Semifinali: Di Vittorio-Riccardo Greci 3-6, 6-3, 10-6, Minichini Cagnin-Drei 6-3, 6-7, 10-8.

Nel doppio semifinali: Naldoni-Nostri (n.2) b. Luciani-Donati 6-3, 6-3, Vinetti-Bernardi (n.1) b. Bertaccini-Ricci 7-6, 6-0.

Il giudice di gara è Nicoletta Pignato.