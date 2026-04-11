Tennis, Di Vittorio-Bandini finale al Forum

Entra nella fase finale il torneo valido per il Circuito Regionale Veterani Over 45-55-65 e 70 organizzato dal Forum Forlì, il trofeo “Centro Dentale M2”. Over 45, ottavi: Giuliano La Barba (4.2)-Andrea Covezzi (3.4) 6-4, 6-2. Quarti: Stefano Agostino (3.4)-Marcello Pirini (3.3) 6-3, 6-4.
Over 55, semifinali: Alessandro Di Vittorio (3.3, n.3)-Massimiliano Antonini (3.3, n.2) 6-2, 6-4, Stefano Bandini (3.4)-Gaddo Camporesi (3.4) 6-1, 6-1.
Over 65, semifinale: Mauro Tassinari (3.4, n.2)-Massimo Feriozzi (4.3) 6-1, 6-1.
Over 70, semifinali: Torreggiani-Casadei 6-1, 6-3, Gallerani-Bertaccini 6-1, 6-4.