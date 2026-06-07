Tennis, Di Perna al 3° turno a Rimini

E’ partito sui campi del Ct Rimini il torneo “Circolino Open by Galvanina” dotato di ben 8000 euro di montepremi. Ai vertici del seeding troviamo infatti due riminesi di categoria 2.1, Manuel Mazza ed Alberto Bronzetti, rispettivamente n.1 e n.3 del seeding, al n.2 l’altro 2.1 Luciano Carraro, seguiti dai 2.2 Enrico Baldisserri, Andrea Paolini, Noah Perfetti, Luca Parenti e dai 2.3 Nicola Ravaioli e Mattia Nannelli. Si parte con un primo tabellone di 3° nel quale il n.1 del seeding è il 3.1 Alessandro Naso. Primo turno: Pietro Matteini (3.2)-Edoardo Belletti (3.2) 5-7, 7-6 (4), 14-12. Tabellone finale, 2° turno: Filippo Di Perna (2.8)-Jacopo Liverani (2.8) 6-3, 6-1.