Tennis: Di Marco è il primo finalista del Memorial Borghetti, il Ct Cervia conquista la salvezza in Serie C

CERVIA. Il giovane William Di Marco è il primo finalista nel memorial “Mario Borghetti”, il torneo nazionale di 3° categoria organizzato dal Circolo Tennis Cervia. Il 3.1 portacolori del Tc Viserba, testa di serie n.4, ha battuto nei quarti Davide Casadio (3.4) per 6-3, 6-3, poi ha beneficiato del ritiro di Stefano Stifani (3.3), portacolori del Ct Cervia, che nell’altro quarto ha battuto il 3.2 Pietro Rossi per 6-2, 6-1.

Nella parte bassa del tabellone quarti di finale per Federico Strocchi e Riccardo Muratori. Il 3.1 portacolori del Tc Riccione, allievo della scuola agonistica del Ten Sport Center, ha travolto negli ottavi per 6-0, 6-1 Filippo Mazzetti (3.5), mentre il 3.1 del Ct Rimini, testa di serie n.3, si è imposto per 6-1, 6-3 su Riccardo Vecchi (3.2, n.14). Quarti di finale anche per Giovanni Farolfi (3.1, n.7) che ha sconfitto il 3.1 Pietro Rinaldini (n.2).

Nel femminile 2° turno: 3° turno: Sara Guermandi (3.4)-Ginevra Baldazzi (3.4) 6-4, 6-0.

Ottavi anche per Ioana Bala (3.3). Ottavi: Francesca Sofri (3.5)-Giulia Nobili (3.3) 6-3, 6-4,

Quarti anche per Valentina Giulianini (3.3), semifinali per Nicole Galassi (3.4) che prima ha battuto 7-6, 6-3 Aurora Baldassarri, poi nei quarti ha beneficiato del forfait di Diamante Campana (3.2, n.2).

Il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttrice di gara Fabiana Paola Grande.

Intanto il Circolo Tennis Cervia festeggia la permanenza in serie C maschile. La squadra capitanata da Paolo Pambianco ha battuto il Club Giardino di Carpi nel turno di play-out per 4-0, confermandosi così in categoria. Un ottimo risultato per il team e per il vicepresidente e direttore sportivo Andrea Mazzavillani che da qualche mese è di nuovo al timone del settore tecnico del Ct Cervia.

Da domani è in programma un nuovo torneo sui campi del Circolo Tennis Cervia. Si tratta del torneo nazionale Veterani Over 45-55-65 e Ladies 40 (limitato alla 3° categoria) che fa da prestigioso prologo al torneo Itf Senior. Il torneo, diretto dal giudice di gara Paolo Pambianco, terrà banco fino al 4 maggio e vede al via 82 giocatori nei quattro tabelloni in programma. Nell’Over 45 (24 al via) i big sono il 2.8 Mattia Barbarino, i 3.2 Stefano Bucci, Stefano Torrisi e Filippo Maestri, possibile outsider il 3.3 di casa Corrado Badalucco. Nell’Over 55 (45 iscritti) guida le fila il 2.6 Giovanni Lelli Mami, davanti al 3.2 Pietro Montemaggi ed ai 3.3 Corrado Badalucco, Riccardo Falcone e Mattia Foschi. Nell’Over 65 (15 iscritti) il 3.5 Pasquale Caserta è il giocatore con miglior classifica, nel torneo Lady 40 (otto iscritte) la giocatrice da battere è la 3.2 Sara Sirena.