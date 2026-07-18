Tennis, Di Lena-Morganti la finale a Viserba

Al rush finale sui campi del Tc Viserba la tappa del Circuito Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile
Under 10 maschile, finale tra Francesco Di Lena (Ct Rimini) e Pietro Morganti (Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli). Semifinali: Francesco Di Lena-Elia Pini 6-1, 6-1, Pietro Morganti-Leonardo Oligeri 6-1, 6-2.
Under 10 femminile, quarti: Emma Liera-Beatrice Parmeggiani 6-4, 6-3, Camilla Testa-Giulia Paladini 7-5, 6-0.
Under 12 maschile, finale tra Denny Bentini (Tc Faenza) e Lorenzo Sarra (Black Ace Ssd). Semifinali: Denny Bentini-Pietro Allegra (n.1) 6-3, 6-3, Lorenzo Sarra (n.2)-Carlo La Malfa 6-2, 6-3.
Under 12 femminile, in finale Yara Charmiti (Tennis Comunali Vicenza), testa di serie n.2, che in semifinale ha beneficiato del ritiro di Sofia Sanchi.
Under 14 femminile, semifinali per Greta Amaducci e Petra Salvi. Quarti: Greta Amaducci-Sol Francini 6-2, 6-4, Petra Salvi-Elisabetta Pastore 6-2, 6-3.
Under 14 maschile, semifinali per Leonardo Cenciarini che ha battuto Manuel Monterastelli 6-3, 3-6, 10-8.
In contemporanea si gioca il torneo Under 16. Nel maschile finale per Nicolas Conti (Ct Fano) che ha battuto Leonardo Bartoletti 7-5, 7-5. Quarti: Leonardo Tana-Alessandro Casanova 6-2, 4-6, 10-5.