Tennis, Di Gregorio fa festa a Russi

Il Russi Sporting Club ha ospitato il torneo Under 12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel femminile vittoria di Yilin Sun (Ct Castenaso) che ha battuto in semifinale Emma Lamieri (n.2) 4-2, 3-4, 7-2 e in finale Sophia Zoumbare (n.1) del Tc Faenza, per 4-1, 4-1. Il Tc Faenza però va a segno con Stefano Scotto Di Gregorio che ha battuto in finale con un netto 4-0, 4-0 Michele Catalano (Cus Ferrara). Semifinali: Stefano Scotto Di Gregorio (n.1)-Rayan Milandri 4-0, 4-0, Michele Catalano (n.2)-Manuel Celli 4-3, 4-2.