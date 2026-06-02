Tennis, Di Cino, Vocaturo, Miani nei quarti a Pinarella

I Veterani protagonisti nel torneo Over 45-55-65 e 70 maschile organizzato dal Ten Sport Center. Over 45, quarti per Simone Di Cino, Giorgio Vocaturo e Daniele Miani. Ottavi: Simone Di Cino (3.5)-Gaddo Camporesi (3.4, n.5) 6-4, 7-5, Giorgio Vocaturo (4.2)-Mario Borghi (3.4, n.4) 6-2, 6-0, Daniele Miani (4.1)-Andrea Bernardi (4.1) 3-6, 6-3, 10-7.
Over 55, terzo turno: Juan Pablo Marturano (4.2)-Andrea Bernardi (4.1) 6-0, 6-1. Quarto turno: Giuseppe Leoncini (4.1)-Pierangelo Taroni (4.1) 4-3 e ritiro. Ottavi: Davide Quinto Cattoni (3.4)-Carlo Alberto Gualandri (3.4) 4-6, 7-5, 10-7. Quarti anche per Davide Coffari (3.4).
Over 65, secondo turno: Stefano Bassetti (4.4)-Francesco Benanchi (4.2) 3-6, 6-0, 10-4, Massimo Feriozzi (4.3)-Gianni Davoli (4.2) 4-6, 6-4, 10-4.
Over 70, secondo turno: Aldo Fabbri (4.5)-Mauro Casadei (Nc) 6-3, 7-6.