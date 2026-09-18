Tennis, Di Cino vince l’Over 45 al Forum

Alle battute finali sui campi del Forum Forlì il torneo Provinciale Veterani. Nell’Over 45 si sono sfidati in finale sui campi di casa Fabrizio Mariani e Simone Di Cino che si è imposto 6-3, 7-5. Semifinali: Simone Di Cino (3.5)-Nicola Vacca (3.5, n.2) 6-4, 6-2, Fabrizio Mariani (3.4, n.1)-Gabriele Schiavo (4.2) 7-5, 6-3.

Nell’Over 55 finale, sabato alle 15, tra altri due portacolori del Forum, Gianluca Mambelli e Massimiliano Antonini che hanno battuto in semifinale rispettivamente Davide Ingannato 6-1, 6-0 e Gaddo Camporesi 6-3, 1-6, 10-7.