Tennis, Demi Reggianini vince al Paradiso

Al rush finale il torneo Open femminile organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. In finale sono approdate Sofia Regina (n.4) e Demi Reggianini (n.2) che si è imposta nel match-clou per 7-5, 6-2. La portacolori del Tc Faenza ha battuto in semifinale per 6-2, 6-3 la n.1 del seeding, Cristina Cosmeanu, mentre l’allieva della Ravenna Tennis Academy, portacolori dello Sporting Club Sassuolo, si era imposta per 6-1, 6-0 sulla 2.7 Alice Stella.

Nel torneo di chiusura di 4° categoria successo di Vittoria Andreani (4.1) in finale su Giulia Dell’Aquila (4.3) 3-6, 6-4, 12-10, nel torneo di chiusura di 3° vittoria di Carlotta Mercolini (3.1) in finale su Angelica Bonetti (3.1) 6-0, 5-7, 10-4.