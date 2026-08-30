Tennis, Dellarosa vince l’Under 12 e Zammarchi trionfa nell’Under 10 all’Up Torre Pedrera

TORRE PEDRERA. Alle battute finali sui campi del Circolo Up Tennis di Torre Pedrera il torneo nazionale giovanile Under 10-12 maschile.
Nell’Under 12 maschile successo di Gianmaria Dellarosa (Tc Riccione) che ha battuto in finale Patrick Balc (Ten Sport Center) per 6-4, 6-0.
Semifinali: Gianmaria Dellarosa (n.1)-Tommaso Scungio (n.4) 6-1, 6-4, Patrick Balc (n.2)-Alex Sciutti (n.3) 6-1, 6-3.
Nell’Under 10 maschile successo di Mattia Zammarchi (Ct Cesena) in finale su Pietro Morganti (Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli) per 6-4, 7-5.
Semifinali: Morganti-Alesio 6-3, 6-3, Zammarchi b. Noah Escalona.
Il giudice di gara è Stefano Zanni, direttrice di gara Isabella Telesca.