Tennis, Dellarosa vince l’Under 12 e Zammarchi trionfa nell’Under 10 all’Up Torre Pedrera

Tennis
La premiazione del torneo Under 12 al Ct Up Tennis
La premiazione del torneo Under 12 al Ct Up Tennis

TORRE PEDRERA. Alle battute finali sui campi del Circolo Up Tennis di Torre Pedrera il torneo nazionale giovanile Under 10-12 maschile.

Nell’Under 12 maschile successo di Gianmaria Dellarosa (Tc Riccione) che ha battuto in finale Patrick Balc (Ten Sport Center) per 6-4, 6-0.

Semifinali: Gianmaria Dellarosa (n.1)-Tommaso Scungio (n.4) 6-1, 6-4, Patrick Balc (n.2)-Alex Sciutti (n.3) 6-1, 6-3.

Nell’Under 10 maschile successo di Mattia Zammarchi (Ct Cesena) in finale su Pietro Morganti (Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli) per 6-4, 7-5.

Semifinali: Morganti-Alesio 6-3, 6-3, Zammarchi b. Noah Escalona.

Il giudice di gara è Stefano Zanni, direttrice di gara Isabella Telesca.

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