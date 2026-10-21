Tennis, Dell’Aquila, Frontini e Crescentini in semifinale al “Città di Coriano”

Alle battute finali il torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dal Tennis Club Coriano. Si tratta del trofeo “Città di Coriano”. Approdano alle semifinali Giulia Dell’Aquila (Tc Viserba), Alessia Frontini (Queen’s Club) e Claudia Crescentini (Tc Coriano). Quarti: Alessia Frontini (4.1, n.4)-Aurora De Vincenzo (4.2) 6-2, 5-7, 10-6, Giulia Dell’Aquila (4.2)-Lucia Pecci (4.1, n.3) 6-1, 6-3, Claudia Crescentini (4.1, n.2)-Valentina Galli (4.6) 6-3, 7-5.
Avanza sui campi del Tennis Club Riccione il Campionato Provinciale Over 45 e 55 maschile. Nell’Over 45 approdano alle semifinali Daniele Mastromattei (Tc Viserba), Villiam Ricci (Ct Cerri), Marco Bernardini (Tc Coriano) e Fabio Righetti (Tc Viserba). Quarti: Villiam Ricci (3.5, n.4)-Lucio Longoni (4.3) 6-1, 6-3, Marco Bernardini (3.4, n.3)-Sandro Grossi (3.5) 6-3, 6-3, Fabio Righetti (3.4, n.2)-Francesco Mazza (3.5) 6-3, 6-0.