Tennis, Dell’Aquila e De Feo avanti al Cicconetti

Avanza il torneo di 3° categoria femminile organizzato dal Ct Cicconetti di Rimini. Sono 26 le giocatrici iscritte, si parte con la sezione Nc, poi il tabellone di 4° che vede nel ruolo di teste di serie le 4.1 Alessia Tacconi, Valentina Baldinini, Lucia Barbieri ed Elisabetta Dallari, nel tabellone finale n.1 la 3.1 Valentina Benini, n.2 la 3.2 Giulia D’Altri. Successi di Sofia Rinalduzzi, Giulia Dell’Aquila e Martina De Feo nel tabellone di 4°. Terzo turno: Sofia Rinalduzzi (4.3)-Mariangela Leporale (4.2) 6-2, 6-4, Giulia Dell’Aquila (4.3)-Aurora De Vincenzo (4.2) 6-4, 4-1 e ritiro, Martina De Feo (4.4)-Priscilla Rossi (4.2) 6-2, 6-1