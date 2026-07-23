Tennis, Del Gobbo, Antonelli, Pellegrini nei quarti all’Up

Avanza il torneo di 3° organizzato dal Circolo Up Tennis di Torre Pedrera. Approdano ai quarti di finale Tiziano Gianni Del Gobbo, Mauro Antonelli e Daniel Pellegrini. Tabellone finale, 2° turno: Gianluca Vannucci (3.4, n.11)-Emanuel Vannucci (3.5) 6-1, 6-2, Giovanni Fabiani (3.4, n.9)-Fabio De Santis (4.1) 6-4, 6-1, Manuel Francavilla (4.2)-Alessandro Rivola (3.5) 3-6, 6-3, 10-6, Fabio Nicolella (3.5)-Alessandro Ciacci (3.4, n.8) 3-6, 6-3, 10-6, Carlo Conti (4.2)-Mario Borghi (3.4, n.12) 6-3, 6-3, Mirko Giardi (3.5)-Carlo Alberto Gualandri (3.4, n.6) 7-5, 7-5, Matteo Ciccarelli (3.5)-Giovanni Casadei (4.1) 6-4, 6-1. Ottavi: Tiziano Gianni Del Gobbo (3.5)-Davide Quinto Cattoni (3.4, n.3) 6-3, 3-6, 11-9, Mauro Antonelli (3.5)-Fabio Righetti (3.4, n.10) 0-6, 7-6, 10-5, Daniel Pellegrini (3.5)-Nicola Ravera (3.4, n.2) 7-5, 1-6, 13-11.