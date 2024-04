Tennis: Degli Esposti vince il Terza del Ct Conselice, Sanzani e Bardeggia avanzano al Venustas

CONSELICE. Rush finale sui campi del Ct Conselice per il torneo nazionale di 3° maschile. La finalissima ha visto il netto successo di Mattia Degli Esposti (n.4), portacolori del Tc Imola, per 6-1, 6-0 su Alessandro Galateri Di Genola e Di Sunigl (Nettuno Tc Bologna).

Quarti: Alessandro Galateri Di Genola e Di Sunigl (3.2, n.2)-Filippo Grigatti (3.4) 6-3, 6-4, Mattia Degli Esposti (3.2, n.4)-Ennio Rombi (3.3) 6-1, 6-1, Riccardo Cicinelli (3.1, n.1)-Luca Morosini (3.2) 2-6, 6-0, 10-7. Semifinali: Galateri Di Genola e Di Sunigl-Felix Legnani (3.2, n.3) 0-6, 7-6, 10-4, Degli Esposti-Cicinelli 6-2, 3-6, 10-8.

Il giudice di gara è Erik Silloni, direttore di gara Federico Raimondi.

Avanza al Circolo Tennis Venustas di Igea per il torneo nazionale di 4° maschile, il classico Trofeo del Gelso. Si qualificano per il tabellone finale Luca Sanzani (Ct Cesenatico) e Gianluigi Bardeggia (Up Tennis Torre Pedrera), bene Gianmarco Gianni (Ct Cerri Cattolica) ed Alessandro Casali (Tc Torre Pedrera).

Turno di qualificazione Nc: Enea Venturini-Alessandro Cortesi 4-6, 7-6, 11-9, Marco Martelli-Gabriele Mancini 6-1, 6-0.

1° turno del secondo tabellone: Alessandro Canzian (4.6)-Riccardo Ugolini (Nc) 6-4, 3-6, 10-7, Marco Martelli (Nc)-Gianpietro Domeniconi (4.6) 6-1, 6-1.

2° turno: Elia Galli (4.5)-Flavio Areolite (4.5) 7-6, 6-2, Michele Bergamaschi (Nc)-Davide Mazzotti (4.6) 6-1, 6-0, Mario Nannucci (4.6)-Federico Gori (Nc) 6-1, 6-3, Devis Vasile (4.6)-Paolo Santarini (4.5) 6-1, 6-1, Alessandro Casali (4.5)-Enea Venturini (Nc) 6-1, 6-2, Gianmarco Gianni (4.5)-Niko Giorgini (Nc) 6-2, 2-6, 10-4.

Turno di qualificazione: Michele De Maio (4.6)-Stefano Versari (4.4, n.8) 6-7 (5), 7-5, 10-2, Francesco Casagrandi (4.6)-Alessandro Giannini (4.4, n.9) 6-0, 6-0, Luca Giorgini (4.6)-Massimiliano Semprini Cesari (4.4, n.10) 6-7 (1), 6-4, 10-6, Luca Sanzani (4.4, n.11)-Alessandro Lombardini (4.5) 6-0, 6-1, Gianluigi Bardeggia (4.4, n.12)-Andrea Bastianelli (4.5) 7-6 (5), 6-4.

Il giudice di gara e direttrice del torneo è Elisa Vandi.