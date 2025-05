Tennis, Degli Angeli-Xella la finale al Marconi

Avanza verso le battute finali il torneo giovanile Under 12, maschile e femminile, al Tennis Club Marconi di Forlì, il trofeo “Otoplus Centro Audioprotesico”. Nel maschile finale tra Riccardo Degli Angeli (Ct Cesena) e Lorenzo Xella (Ct Massa). Semifinali: Lorenzo Xella-Pietro Allegra (n.2) 3-6, 6-3, 10-7, Riccardo Degli Angeli (n.1)-Elia Samorè 6-3, 6-3. Nel femminile la prima finalista è Elisabetta Pastore. La portacolori del Tc Riccione, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale per 7-6 (0), 6-0 Sophia Zoumbare.