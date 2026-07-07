Tennis, definiti i semifinalisti a Russi

Riccardo Cicinelli, Tommaso Servadei, due giocatori di casa, sono i primi semifinalisti del torneo di 3° categoria organizzato dal Russi Sporting Club. Raggiungono lo stesso traguardo anche Andrea Severi (Alex Rambelli Academy) e Filippo Conti (Ct Cacciari). Quarti: Riccardo Cicinelli (3.1, n.1)-Giacomo Pirazzoli (3.3) 6-1, 6-1, Tommaso Servadei (3.1, n.2)-Alan Adiel Bardi (3.2) 6-1, 4-6, 10-7, Andrea Severi (3.2, n.4)-Achille Mari (3.2) 6-1, 6-4, Filippo Conti (3.2)-Giacomo Gordini (3.2, n.3) 6-4, 6-0.