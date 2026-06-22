Tennis, definiti i semifinalisti a Pinarella

Si è allineato alle semifinali il torneo di 4° del Ten Sport Center. Ottavi: Paolo Modesti (4.2)-Gianmaria Sarti (4.1, n.1) 6-4, 6-3, Enrico De Cono (4.2)-Massimo Castori (4.1, n.8) 7-6, 6-3, Andrea Bernardi (4.1)-Joseph Fresegna (4.1, n.9) 6-2 e ritiro, Giacomo Costanzo (4.1, n.11)-Luca Vitali (4.1, n.6) 3-6, 6-4, 10-7, Matteo Cavedoni (4.1, n.14)-Matteo De Angeli (4.2) 6-1, 6-0, Luca Di Giovanni (4.1, n.7)-Fabio De Santis (4.1, n.10) 6-4, 6-2, Marco Mazza (4.1, n.15)-Thomas Guidi Zoffoli (4.1, n.2) 6-1, 6-0. Quarti: De Cono-Modesti 6-2 e ritiro, Balzani-Bernardi 6-1, 6-1, Cavedoni-Costanzo 6-1, 6-0, Di Giovanni-Mazza 6-3, 2-6, 10-8.

Nel femminile la finale vede di fronte Greta Faroni (Country Club Castel Maggiore) e Chiara Massari (Centro Tennis Argenta). Semifinali: Chiara Massari (4.1, n.1)-Melania Vancini (4.1, n.4) 6-0, 3-6, 10-1, Greta Faroni (4.4)-Erica Gasperoni (4.2) 6-3, 6-1.