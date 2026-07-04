Tennis, definiti i semifinalisti a Cervia

E’ alle battute finali il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, sui campi del Ct Cervia, il memorial “Mario Cortesi”. Il primo a conquistare le semifinali è stato Pietro Rossi (Ct Cesena), seguito da Stefano Torrisi (Ct Cervia), Gianfilippo Falconi (Ct Massa) ed Andrea Travaglini (Virtus Bologna). Quarti: Pietro Rossi (3.2)-Ian Catallo (3.2, n.4) 6-3, 6-4, Andrea Travaglini (3.1, n.2)-Edoardo Badaracco (3.2) 6-2, 6-1, Gianfilippo Falconi (3.1, n.3)-Filippo Flamigni (3.2) 7-6, 6-3, Stefano Torrisi (3.1, n.1)-Riccardo Banzola (3.3) 6-0, 6-2.