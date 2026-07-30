Tennis, definiti i quarti a Coriano

Avanza il torneo di 3° categoria maschile al Tc Coriano, il trofeo “Banca Malatestiana”. Tabellone finale, ottavi: Luca Lorenzi (3.1, n.1)-Andrea Cesare Castellani (3.3) 6-2, 6-3, Francesco Muratori (3.1, n.8)-Filippo Marcaccini (3.3) 6-3, 6-3, Francesco Pazzaglini (3.2)-Leonardo Bartoletti (3.1, n.5) 4-6, 6-2, 11-9, Lorenzo Marchioni (3.1, n.3)-Tommaso Mandelli (3.3) 5-7, 6-3, 10-3, Luca Amati (3.1, n.7)-Enrico Gaddoni (3.4) 6-1, 6-2, Davide Bolzoni (3.1, n.4)-Alessandro Casanova (3.2) 6-1, 6-4, Andrea Merli (3.1, n.6)-Valerio Carli (3.3) 6-0, 6-0, Iangrabriel Ferrara (3.1, n.2)-Michele Tonti (3.2) 3-6, 6-0, 10-4.