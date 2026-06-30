Tennis, definite le semifinaliste a Misano

Si gioca sui campi del Misano Sporting Club il torneo di 3° categoria femminile. Approdano alle semifinali Laura Manizza (n.1), Beatrice Zamboni (n.4), Anna Mezzelani (n.3) e Federica Foschi (n.2), le prime quattro teste di serie. Quarti: Laura Manizza (3.2)-Irene Carpani (3.4) 6-1, 6-2, Beatrice Zamboni (3.3)-Anna Parmeggiani (3.4) 6-3, 6-2, Anna Mezzelani (3.3)-Giulia Ricci (3.5) 6-1, 6-4, Federica Foschi (3.2)-Giuliana Brunetti (3.3) 6-4, 6-2.
Intanto sempre sui campi del Misano Sporting Club va in scenna il torneo Under 10-12-14. Nell’ Under 10 maschile il primo finalista è Martin Pennacchini (Misano Sporting Club) che in semifinale ha battuto Luca Berdicchia 4-6, 6-2, 10-6.
Under 12 femminile, turno di qualificazione: Matilde Montagna-Anita Brolli 3-4 e ritiro. Under 12 maschile, turno di qualificazione: Riccardo Rugi-Federico Cecchi 6-2, 6-2, Enea Amir Donini-Francesco Verni 6-1, 7-6, Roberto Battarra-Davide Pagliarani 7-5, 6-3.
Under 14 maschile, secondo turno: Raffaele Ortenzi-Alan Beatrice 6-2, 6-3, Erik Zani-Gabriele Maletta 7-5, 6-4.