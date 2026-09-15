Tennis, definite le semifinali a Riccione

Entra nella fase finale sui campi del Tc Riccione il torneo di pre-qualificazione di 4° categoria femminile. Conquistano le semifinali Beatrice Sanna (Valmarecchia Sporting Club), Mirella Mancini (Tc Riccione), Elena Cerisola (Ct Casalboni) e Alessia Tacconi (Ct Rimini).
Quarti: Beatrice Sanna (4.3)-Valentina Baldinini (4.1, n.1) 6-4, 6-2, Mirella Mancini (4.3)-Aurora De Vincenzo (4.2) 6-4, 7-5, Elena Cerisola (4.3)-Claudia Crescentini (4.1, n.3) 6-0, 6-1, Alessia Tacconi (4.1, n.2)-Sara Viviani (4.3) 6-0, 6-0.
Doppio, quarti: Galeone-Gabellini b. Mancini-Tenti 6-2, 7-6 (9), D’Erasmo-Marchetti b. Cavalli-Morri 6-2, 6-1.