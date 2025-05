Tennis, debutto vincente per Lucia Bronzetti al Foro Italico

Primo successo di Lucia Bronzetti al Foro Italico. Dopo quattro partecipazioni la verucchiese ha colto la prima vittoria agli Internazionali Bnl d’Italia battendo 6-3, 6-4 la lettone Anastasjia Sevastova, n.580 del ranking (ma arrivata alle soglie dell’élite mondiale ad ottobre del 2018), rientrata da qualche settimana dopo un lungo stop prima per maternità e poi per un infortunio al ginocchio. Match più complicato di quanto non dica il risultato, perché la romagnola ha avuto un break di vantaggio nel primo set, non sfruttato, prima di un ottimo finale di parziale. Nel secondo set la Sevastova è stata avanti 3-0, con palla per il 4-0, ma qui ha subito la rimonta della verucchiese che al 2° turno affronterà la ceka Karolina Muchova, testa di serie n.12.