Tennis, debutto vincente per Bagnolini e Speronello al’Open “Buon Pastore” di Bagnacavallo

BAGNACAVALLO. Esordio molto convincente delle prime due teste di serie, i 2.1 Daniel Bagnolini e Marco Speronello sui campi del Circolo Tennis Bagnacavallo dove vanno in scena le battute finali della 13esima edizione del torneo nazionale Open maschile, il trofeo “Buon Pastore”, Memorial “Francesco Maffi”, dotato di 8.500 euro di montepremi. All’esordio negli ottavi il cervese (n.1) ha sconfitto 6-1, 6-1 il 2.5 Alessandro Dragoni, lo stesso punteggio con il quale il portacolori del Tc Bolzano ha battuto il 2.4 Jacopo Landini. In bella evidenza negli ottavi i fratelli faentini Lorenzo Beraldo e Noah Perfetti, due big annunciati come Stefano Baldoni e Luca Parenti e l’imolese Enrico Baldisserri.

Ottavi: Noah Perfetti (2.2, n.5)-Jamal Urgese (2.6) 6-3, 6-2, Stefano Baldoni (2.1, n.3)-Tommaso Filippi (2.4) 6-4, 6-2, Lorenzo Beraldo (2.3, n.8)-Andrea Gola (2.3, n.9) 6-1, 6-3, Luca Parenti (2.2, n.6)-Nicola Ravaioli (2.3, n.11) 6-3, 2-6, 7-6 (3), Enrico Baldisserri (2.2, n.7)-Edoardo Betti (2.3, n.10) 6-0 e ritiro. Quarti anche per Fabio Leonardi (2.4).

Oggi i quarti dalle 18, si parte con l’interessante sfida Bagnolini-Beraldo, alle 19 Baldisserri-Speronello, alle 20 Parenti-Baldoni, alle 21 Leonardi-Perfetti.