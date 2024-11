Tennis: debutto vincente per Anna Foschini allo Junior Master Road to Torino, partito il Master Junior Next Gen Under

TORINO. Sui campi del Monviso Sporting Club di Grugliasco va in scena il Junior Master Road to Torino 2024 Under 11 e 13, maschile e femminile.

Nell’Under 11 femminile Anna Foschini è la testa di serie n.5 e ha fatto il suo esordio vincente direttamente al 2° turno battendo la piemontese Camilla Dalmasso per 3-6, 6-0, 12-10 e nei quarti affronterà Virginia Cereghini, testa di serie n.4.

Nell’Under 13 femminile Emma Lanzoni (Tc Faenza) è la testa di serie n.5 ed al 2° turno affronta la vincente tra Anita Furi e Carlotta Primerano.

Nell’Under 13 maschile spicca la presenza di Diego Tarlazzi (Tc Faenza), testa di serie n.4, e Pietro Tombari (Tc Riccione), n.2 del seeding. Entrambi partono direttamente dal 2° turno, Tarlazzi contro il vincente tra Matteo Romano e Luca Wisbey, mentre il faentino se la vedrà contro il vincente tra Jacopo Aragona ed Ulisse Bari

In contemporanea si gioca fino a mercoledì il Master Junior Next Gen Under 10 femminile ed Under 14, maschile e femminile, poi da giovedì a domenica il Master Junior Next Gen Under 10 maschile ed Under 12, maschile e femminile, sempre al Tennis Rivoli. Nell’Under 14 femminile, 1° turno: Emma Lanzoni-Maria Costanza Matranga 6-0, 6-4, Camilla Fabbri-Benedetta Albertini 6-1, 6-1. Under 10 femminile, 1° turno: Antonietta Gioia Caruso-Beatrice Benvenuti 7-5, 3-6, 10-7, Lucia Tarlazzi-Rachele Calì 7-6 (3), 6-1. Under 14 maschile, 1° turno: Diego Tarlazzi-Lorenzo Rampinelli 6-3, 6-2.

Si gioca fino a mercoledì il Master Junior Next Gen Under 10 femminile ed Under 14, maschile e femminile, poi da giovedì a domenica il Master Junior Next Gen Under 10 maschile ed Under 12, maschile e femminile, sempre al Tennis Rivoli. Nell’Under 14 femminile quarti per Camilla Fabbri (Tc Ippodromo) ed Emma Lanzoni (Tc Faenza).

1° turno: Emma Lanzoni-Maria Costanza Matranga 6-0, 6-4, Camilla Fabbri-Benedetta Albertini 6-1, 6-1. 2° turno: Camilla Fabbri-Francesca Masoni (n.6) 6-3, 6-2, Emma Lanzoni-Nicole Maccario (n.7) 6-2, 6-3.

Under 10 femminile, 1° turno: Antonietta Gioia Caruso-Beatrice Benvenuti 7-5, 3-6, 10-7, Lucia Tarlazzi-Rachele Calì 7-6 (3), 6-1. 2° turno: Marta Mammoliti-Lucia Tarlazzi 6-3, 6-0.

Under 14 maschile, 1° turno: Diego Tarlazzi-Lorenzo Rampinelli 6-3, 6-2. 2° turno: Daniel Frasconi (n.6)-Diego Tarlazzi 6-4, 4-6, 10-4.