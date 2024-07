Tennis, De Vita e Picariello vincono il torneo giovanile di Russi

Gabriele De Vita ed Andrea Picariello sono i vincitori della prima edizione del torneo giovanile Under 12-14 maschile del Russi Sporting Club, che si è concluso domenica sera dopo una decina di giorni di sfide.

Il promettente portacolori del Ct Zavaglia Ravenna ha tenuto fede sino in fondo al ruolo di principale favorito in categoria Under 12: dopo essersi aggiudicato con un doppio “bagel” in semifinale il testa a testa fra mancini con Leon Francesco Benericetti (Tennis Villa Carpena), De Vita ha lasciato un solo game (6-1, 6-0) a Davide Puddu (Ct Massa Lombarda), n.2 del seeding, qualificatosi per l’atto conclusivo regolando 6-3, 6-1 il ravennate Nicolò Maldini (Ct Zavaglia).

Pronostico rispettato anche nel tabellone Under 14, con l’affermazione di Picariello, al quale il giudice arbitro Paride Gordini (direttore di gara Riccardo Cicinelli) aveva assegnato la prima testa di serie. Il 3.3 del Cus Ferrara in semifinale ha superato per 6-2, 7-6 (1) Dante Terzi (Ct Zavaglia Ravenna), quarta forza del torneo, per poi completare l’opera imponendosi 6-3, 6-1 sul giovanissimo Noè Baldini (ancora under 12, tesserato per il Ct Massa Lombarda), n.2 del seeding, che aveva avuto via libera per il ritiro di Tommaso Aguiari (Cus Ferrara), colpito da un attacco febbrile.

Le premiazioni sono state effettuate da Marco Foschini, presidente del circolo russiano, affiancato dal giudice arbitro Paride Gordini.

La stagione organizzativa del Russi Sporting Club proseguirà con il torneo di quarta categoria maschile, in calendario dal 10 al 21 agosto: iscrizioni entro le ore 12 di giovedì 8 agosto.