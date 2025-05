Tennis, De Vita e la Bighini vincono a Villanova

Da venerdì a domenica il Tc Villanova di Bagnacavallo “Spartaco Belletti” ha ospitato il torneo Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono stati 44 i giocatori al via nei due tabelloni in programma. Nel femminile successo di Greta Bighini (Asbi Imola) che in finale ha superato 5-3, 4-2 Rebecca Chirivino (Ct Bologna). Semifinali: Greta Bighini-Miriam Samorì (n.1) 4-1, 5-4 (5), Rebecca Chirivino (n.3)-Eileen Magnani (n.2) 4-1, 4-1. Nel maschile sale sul gradino più alto Gabriele De Vita (Tc Faenza) che nel match-clou si è imposto per 4-2, 4-1 su Lorenzo Kapros (Ten Sport Center). Semifinali: Gabriele De Vita (n.1)-Alessandro Bisi (n.4) 4-2, 4-0, Lorenzo Kapros (n.2)-Nicola Papageorgiou (n.3) 2-4, 4-1, 8-6.