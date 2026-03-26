Tennis, De Santis in semifinale a Coriano

Alle battute finali il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Tc Coriano. Si tratta del 5° trofeo “Tennis Lab”. Il primo a conquistare le semifinali è stato Fabio De Santis. Il 4.1 portacolori del Tc Viserba, che ha battuto nei quarti 6-3, 6-0 il pari classificato Adriano Amadio, testa di serie n.9. Oggi due quarti di finale dalle 19, prima Brighi-Turchi, a seguire Cremoni-Mastromattei. Ottavi: Thomas Guidi Zoffoli (4.2)-Claudio Sanchioni (4.1, n.5) 6-3, 6-0, Tommaso Cremoni (4.1, n.10)-Giovanni Casadei (4.1, n.7) 6-2, 6-0, Daniele Mastromattei (4.1, n.2)-Alessandro Nanni (4.2) 2-6, 6-4, 10-3, Enrico Maiola (4.2)-Cristian Achilli (4.1) 6-4, 6-4, Tommaso Turchi (Nc)-Alessio Simoncelli (4.1) 2-6, 6-2, 10-3, Gilberto Brighi (4.3)-Mauro Della Vittoria (4.1, n.6) 3-6, 7-6, 10-8.