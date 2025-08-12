Tennis: De Palma, Agnello e Zanzini negli ottavi al Terza del Cicconetti

Lo staff tecnico del Cicconetti
RIMINI. E’ alle battute finali sui campi del Ct Cicconetti il torneo nazionale di 3° categoria (limitato al 3° gruppo) maschile.

Conquistano gli ottavi Gianfilippo De Palma, Massimiliano Agnello e Tommaso Zanzini, entrambi in bella evidenza sui campi di casa.

3° turno: Riccardo Banzola (3.3, n.16)-Marco Gianfrini (3.5) 6-0, 6-2, Lucio Argentieri (3.3, n.8)-Claudio Chiani (3.4) 3-6, 6-4, 10-4, Alessandro Bocchini (3.3, n.9)-Andrea Filanti (3.5) 6-3, 6-4, Gianluca Vannucci (3.3, n.13)-Francesco Mazza (3.5) 6-0, 6-3, Massimo Mencarelli (3.3, n.5)-Guido Giugliano (3.5) 6-2, 6-0, Fabio Bernagozzi (3.4)-Edoardo Vincenzi (3.3, n.12) 6-2, 6-1, Nicola Ravera (3.3, n.11)-Villiam Ricci (3.5) 6-2, 6-4, Riccardo Saltini (3.3, n.14)-Gianluca Pagliuca (3.5) 6-3, 6-4, Ernesto Stentella Liberati (3.3, n.10)-Giovanni Fabiani (3.5) 5-7, 6-2, 10-6, Raffaele Strocchi (3.3, n.7)-Francesco Bagli (3.5) 6-4, 5-7, 10-2, Andrea Torri (3.4)-Andrea Covezzi (3.3, n.15) 6-2, 6-0, Gianfilippo De Palma (3.5)-Emmanuele Bomba (3.3, n.6) 6-4, 6-3, Tommaso Zanzini (3.3)-Mirko Giardi (3.5) 6-0, 6-4, Massimiliano Agnello (3.3, n.2)-Andrea Bonivento (3.5) 3-6, 6-3, 10-2.

Ottavi anche per Luca Lorenzi (3.3, n.1).

