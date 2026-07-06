Tennis, De Donato al 3° turno al Mattei

Primi match nel torneo di 4° categoria maschile al Ct Mattei di Ravenna. Tabellone finale, 1° turno: Enrico Bartolini (Nc)-Nicola Piazzi (4.6) 6-3, 6-3, Lorenzo Saviotti (Nc)-Mario Fabbri (4.6) 6-0, 6-1, Marco Ranieri (Nc)-Federico Calderoni (4.5) 6-3, 6-2, Davide Grandi (Nc)-Tomas Montevecchi (4.5) 6-2, 2-6, 10-5, Maurizio Ceroni (4.5)-Alessandro Simoni (4.5) 6-0, 7-5, Tommaso Pangrazi (Nc)-Luca Dal Pozzo (4.6) 6-2, 6-2, Mauro Bronzato (4.6)-Alex Guidi (Nc) 7-5, 6-2, Filippo Dal Borgo (4.6)-Thomas Chiluzzi (Nc) 6-2, 6-3. Secondo turno: Lorenzo De Donato (4.5)-Lorenzo Massa (4.5) 6-0, 6-0.