Tennis: De Checchi, Piraccini, Butti e Mami avanzano al Torneo del Turista

CERVIA. Si giocano i match del tabellone finale nel 45esimo Torneo del Turista, quest’anno griffato “Trofeo dei Mille 30”, che propone tre tabelloni dalle grandi dimensioni (tutti limitati ai 2.5), il singolare maschile che vede al via ben 217 giocatori, il singolare femminile con 64 giocatrici al via ed il doppio maschile con 60 coppie. Montepremi complessivo di 1350 euro.

Nel maschile 3° turno per Amedeo De Checchi e Simone Piraccini, bene anche Luca Butti ed Alberto Maria Mami.

Tabellone di 3°, turno di qualificazione: Lorenzo Baldini (4.1)-Andrea Zanuccoli (3.1, n.5) 6-2, 6-2, Giacomo Coppini (3.1, n.16)-Giovanni Pambianco (3.3) 4-6, 6-1, 10-8, Michele Astolfi (3.1, n.21)-Alessandro Cortesi (3.2) 3-3 e ritiro, Marco Nanni (3.1, n.1)-Emanuele Celli (3.3) 6-0, 6-0, Riccardo Cicinelli (3.1, n.2)-Rocco Albini (3.3) 6-0, 6-0, Gabriele Mandrioli (3.1, n.9)-Riccardo Delle Site (3.3) 6-4, 6-0, Riccardo Bonzi (3.1, n.11)-Marco Vittori (3.3) 5-7, 6-1, 10-5, Luca De Giovanni (3.2)-Lorenzo Marchioni (3.1, n.14) 6-4, 7-5, Filippo Fortuzzi (3.2)-Gianfilippo Falconi (3.1, n.18) 6-4, 6-4.

Tabellone finale, 1° turno: Tommaso Mengoli (2.8)-Diego Gentile (3.2) 6-3, 6-1, Leone Spadoni (2.8)-Julian Manduchi (3.1) 6-3, 6-0, Luca Butti (2.8)-Luca Morosini (3.1) 6-1, 6-2, Mattia Sartoni (3.1)-Giorgio Ruggeri (2.8) 6-3, 6-1, Matteo Bezzi (3.2)-Jacopo Liverani (2.8) 6-4, 6-4, Enea Castelvetro (2.8)-Pietro Matteini (3.1) 6-1 e ritiro, Davide Ruggeri (3.1)-Benett Bordini (2.8) 6-4, 6-1, Andrea Valli (2.8)-Filippo Marcaccini (3.3) 6-1, 6-1, Andrea Monti (2.8)-Francesco Pazzaglini (3.2) 6-1, 6-1, Alberto Maria Mami (2.8)-Enea Carlotti (3.1) 6-1, 6-4,

2° turno: Amedeo De Checchi (3.1)-Federico Gozzi (2.8) 0-6, 6-3, 10-8, Simone Piraccini (2.7)-Alessandro Pesaresi (2.8) 4-6, 7-6 (5), 10-6,

Nel singolare femminile brillano all’esordio Nicole Ballotta e Clara Marzocchi.

Tabellone di 3°, turno di qualificazione: Cecilia Rondinelli (3.2)-Ludovica Fiorini (3.2) 4-6, 6-3, 7-1 e ritiro.

1° turno tabellone finale: Giulia Gualdi (2.8)-Valentina Giulianini (3.2) 7-6 (4), 6-3, Gioia Bassi (3.1)-Alessia Ercolino (2.8) 6-2, 7-6 (9), Viola Amati (2.7)-Angie Bentini (2.7) 6-2, 6-2, Matilde Morri (2.7)-Bianca Cecchini (3.1) 6-4, 7-6 (2), Nicole Ballotta (2.7)-Aurora Baldassarri (3.1) 6-4, 6-1, Clara Marzocchi (2.8)-Angelica Bonetti (3.1) 6-1, 7-5.

Notevole la partecipazione al doppio maschile.

Tabellone finale, 1° turno: Bardi-Nucera b. Folli-Liverani 7-6 (4), 5-7, 10-8, De Giovanni-Casadio b. Ramponi-Duranti 6-4, 6-2.

2° turno: Mandrioli-Bordini b. Manduchi-Muratori 6-2, 7-6, (3), Giangrandi-Ercolani b. Servadei-Cicinelli 6-2, 6-2, Falconi-De Checchi b. Zanuccoli-Valli 7-6 (2), 6-4, Coppini-Cortesi b. Alex e Mattia Vincenzi 6-4, 6-2, Baldini-Dragoni b. Davide e Giorgio Ruggeri 6-1, 7-5, Millari-Righi b. Ercolani-Manco 7-6, 6-3, Strocchi-Mami (n.8) b. Pambianco-Maccaferri 6-1, 6-0, Millari-Righi b. Ercolani-Manco 7-6, 6-3, Benedetti-Orlando (n.6) b. Ravera-Borghetti n.d., Butti-Pesaresi b. Bezzi-Nanni 6-4, 3-6, 10-6, Schuett-Tocci (n.7) b. Fabiani-Matteini 6-2, 6-1, Vinetti-Baldinini (n.2) b. Matteo e Lorenzo Monti 6-1, 6-4.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi, direttore di gara Andrea Rocchi e terrà banco fino alle finali del 16 agosto.